Al-Qaeda usará desenho animado para atrair jovens O centro de estudos estratégicos britânico Quilliam, especializado no combate ao terrorismo, revelou que militantes da Al-Qaeda planejam produzir um desenho animado que tem a intenção de inspirar jovens muçulmanos a integrar a organização terrorista. Fotogramas do longa-metragem foram publicados em um site do movimento monitorado pelos especialistas.