Al-Qeda assume atentado no Iêmen A Al-Qaeda na Península Arábica divulgou um comunicado em fóruns na internet assumindo a responsabilidade pelo ataque ocorrido no Iêmen nesta segunda-feira, que deixou pelo menos 96 mortos, e disse que o alvo era "o ministro da Defesa e outros líderes da guerra dos Estados Unidos contra o povo de Abyan" província iemenita que fica no sul do país.