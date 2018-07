Al-Shabab ameaça atacar Quênia se tropas do país não deixarem Somália

MOGADÍSCIO - A milícia fundamentalista islâmica Al-Shabab, vinculada à Al-Qaeda e supostamente a responsável pelo sequestro de duas médicas espanholas da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) na última quinta-feira, ameaçou nesta segunda-feira, 17, atacar o Quênia se o Exército deste país não deixar o território somali.

Veja também:

ESPECIAL: As franquias da Al-Qaeda

HOTSITE: Fome e crise humanitária na Somália

Nesta segunda-feira, o grupo negou categoricamente todas as acusações relacionadas ao sequestro de turistas e voluntários no Quênia. Em entrevista coletiva em Mogadíscio, o porta-voz de Al-Shabab, Ali Mohamud Rage, declarou que "as tropas quenianas entraram cerca de 100 quilômetros Somália adentro e, em alguns casos, bombardearam território somali. Se continuarem assim se arrependerão e terão de suportar as consequências em sua própria casa", disse.

"Quênia tem paz, suas cidades têm arranha-céus e seus negócios florescem ali, enquanto a Somália vive no caos. Se o Governo queniano ignorar nossos chamados pelo fim da agressão na Somália, bateremos no coração de seus interesses", acrescentou Rage.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, no qual o grupo radical islâmico negou ser o responsável pelo sequestro de duas voluntárias espanholas, a Al-Shabab afirmou que as vidas de milhares de quenianos correrão perigo se a operação militar queniana continuar na Somália.

No sábado, as Forças Armadas quenianas iniciaram o desdobramento no sul da Somália, em resposta aos recentes sequestros sofridos nas áreas de fronteira deste país, o quarto em pouco mais de um mês.

Embora não exista nenhuma prova conclusiva, o porta-voz da Polícia queniana, Charles Owino assinalou à Efe na sexta-feira que pela forma de atuação dos sequestros as especulações apontam para o grupo islâmico.

A Al-Shabab combate o respaldado Governo Federal de Transição somali e as tropas da missão da União Africana para a Somália (Amisom) com o objetivo de instaurar um estado muçulmano de corte wahabista no país.

Somália vive em estado de guerra civil e caos permanente desde 1991, ano em que foi derrubado o ditador Mohammed Siad Barre, deixando o país sem Governo efetivo e nas mãos de milícias islamitas, senhores de guerra tribais e criminosos armados.