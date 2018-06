Alarme que levou Capitólio a ser esvaziado foi por falha no exaustor da cozinha

Em um e-mail divulgado aos funcionários do Congresso, a polícia disse que dois alarmes foram acionados no centro de visitantes aparentemente causados por um "problema no exaustor da cozinha". A autoridade não forneceu mais detalhes. Os legisladores não estavam no local, pois estão em recesso esta semana devido ao feriado do Memorial Day.

O esvaziamento ocorreu dois dias depois do esquadrão de bomba ter destruído uma panela de pressão encontrada em um veículo "suspeito" abandonado no National Mall, perto do Capitólio. O proprietário do veículo foi detido. Quase seis semanas antes, um homem da Flórida foi detido depois de ter sobrevoado com seu girocóptero pelo espaço aéreo restrito perto do Capitólio.

No incidente desta terça-feira, a polícia esvaziou o Oriente Lawn e fechou a First Street entre o Capitólio e a Biblioteca do Congresso até que os edifícios fossem reabertos. / DOW JONES NEWSWIRES