Alasca cancela alerta de tsunami

O epicentro do tremor, de magnitude 7,9, foi a 21 quilômetros de distância a sudeste da ilha de Little Sitkin e a 2.250 quilômetros a sudoeste de Anchorage.

Não há relatos de danos, afirmou Jeremy Zidek, porta-voz para o Alasca do Departamento de Segurança Nacional e Gerenciamento de Emergências. No entanto, moradores em algumas comunidades próximas ao aviso de tsunami chegaram a evacuar e permaneceram cautelosos mesmo após o fim dos alertas. Fonte: Associated Press.