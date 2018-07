Alasca divulga 24 mil e-mails de Sarah Palin Autoridades do Alasca divulgaram ontem mais de 24 mil páginas de e-mails da ex-governadora do Estado Sarah Palin. Os documentos correspondem aos seus 21 primeiros meses no cargo, ou seja, o período em que ainda não era uma das mais conhecidas figuras do Partido Republicano. A divulgação dos e-mails, embora tenha ocorrido só ontem, foi solicitada durante a corrida presidencial de 2008 por cidadãos e agências de notícias, que pretendiam analisar o histórico de Sarah, ex-candidata à vice-presidência.