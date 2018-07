Alasca divulga 24 mil páginas de emails de Sarah Palin

JUNEAU - As autoridades do Alasca divulgaram nesta sexta-feira, 10, mais de 24 mil páginas de emails da ex-governadora do Estado Sarah Palin. Os documentos correspondem aos seus 21 primeiros meses no cargo, ou seja, o período em que ainda não era uma das mais conhecidas figuras da oposição ao presidente Barack Obama.

Atualmente, Sarah é considerada uma das candidatas republicanas mais fortes para enfrentar Obama nas eleições presidenciais de 2012. A ex-governadora do Alasca, porém, não decidiu se vai disputar o cargo. Ela já concorreu à vice-presidência pela chapa de John McCain, vencido pelo atual presidente.

A divulgação dos emails, embora tenha ocorrido só nesta sexta, foi solicitada durante a corrida presidencial de 2008 por cidadãos e agências de notícias para analisar o histórico de Sarah, uma figura política então pouco conhecida e considerada inexperiente. O atraso de quase três anos foi atribuído ao grande volume de material.

As correspondências, porém, foram liberadas somente na forma impressa e em Juneau, capital do Alasca, acessível somente via aérea ou marítima, o que pode atrasar o conteúdo dos emails. A ex-governadora mostrou-se tranquila com a divulgação, dizendo que não há nas mensagens declarações que possam comprometê-la, mas alertou que a interpretação de algumas delas pode se dar "fora de contexto".

Tim Crawford, um dos mais importantes membros do Comitê de Ação Política de Sarah, disse que "os emails mostram uma governadora muito engajada, chefiando o Estado. As mensagens detalham uma governadora trabalhando duro. Todos deveriam lê-los", concluiu.

As autoridades do Alasca revisaram as mensagens, o que deu aos representantes legais de Sarah Palin a oportunidade de checar se a privacidade da ex-governadora não seria violada. Após a checagem, nenhum email acabou vetado ou editado, disse Linda Perez, diretora da equipe responsável pela divulgação.