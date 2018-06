Alasca é atingido por incêndio florestal

Ela disse que o incêndio recentemente cobriu uma área de 565 quilômetros quadrados e cresceu significativamente, à medida que queimou uma área de 770 mil hectares do refúgio nacional Kenai, mas ainda não há informações sobre a nova estimativa. Também não há relatos de feridos e não está claro se algum edifício foi danificado, disse.

Weston explicou que fortes ventos e condições climáticas extremamente secas permitiram que as chamas se alastrassem. A porta-voz ainda lembrou que incêndios deste tamanho não são incomuns no Alasca, mas não costumam ocorrer nesta época do ano. Fonte: Associated Press.