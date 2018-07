Alba garante 'apoio total' ao governo de Damasco A Aliança Bolivariana para as Américas (Alba) manifestou ontem seu "apoio total" a Bashar Assad, durante uma visita de representantes de Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador e Nicarágua ao território sírio. Ao expressar a solidariedade do organismo ao governo de Damasco, o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, afirmou que a Alba não ficará "de braços cruzados" em relação ao que está ocorrendo no país do Oriente Médio. A primeira atitude da entidade, segundo Maduro, será dizer a verdade, diante do que ele classificou como uma "guerra midiática e psicológica" contra a Síria. "Vamos apoiá-lo (Assad) em todos os organismos internacionais, começando pela ONU", disse Maduro, que manifestou seu repúdio "à agressão e ao intervencionismo das potências ocidentais em assuntos internos que devem ser manejados somente pelo povo sírio". / EFE