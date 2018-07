Os dois países mantém negociações mediadas pela União Europeia (UE), em Bruxelas, e a extensão da autonomia sérvia nessa disputada região ao norte de Kosovo é o principal impasse entre as duas partes. Os sérvios que residem na região não reconhecem as instituições etnicamente dominadas pelos albaneses em Kosovo e querem se juntar à Sérvia. As informações são da Associated Press.