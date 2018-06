Albânia comemora rejeição ao plano sobre armas sírias

A Albânia tem sido um aliado próximo dos Estados Unidos nos últimos 20 anos, desde o fim de um governo brutal e ditador, em 1991. Ben Blushi, um partidário sênior do Partido Socialista, do primeiro-ministro, disse em entrevista neste sábado que a "Albânia mostrou que tem consciência". A oposição também apoiou ao decisão. O anuncio de Rama foi comemorado por centenas de manifestantes nas ruas de Tirana, alguns deles usando máscaras e carregando bandeiras da Albânia.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) se reuniu ontem para discutir um plano encabeçado pela comunidade internacional a fim de conduzir a destruição de cerca de 1,3 mil toneladas de armas químicas fora da Síria. A Opaq espera erradicar as armas até o meio do ano que vem.

A Rússia, que está em processo de destruição de armas químicas do período da Guerra Fria, rejeitou que as armas sírias fossem eliminadas em seu território. Fonte: Associated Press.