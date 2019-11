Alberto Fernández, Nicolás Maduro e Bernie Sanders celebram libertação de Lula

Líderes políticos de outros países celebraram a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solto nesta sexta-feira, 8, um dia após a decisão do Supremo Tribunal Federal derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.

Pelo Twitter, o presidente da Argentina Alberto Fernández e sua vice Cristina Kirchner elogiaram a coragem de Lula e falaram em perseguição política.

O presidente Nicolás Maduro disse que "o povo venezuelano está feliz e saudou a liberdade do irmão Lula".

E o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Bernie Sanders também comemorou no Twitter a liberdade do petista. "Eu fico satisfeito que ele tenha sido liberado da prisão, que nunca deveria ter acontecido”, escreveu Sanders em sua conta no Twitter.

A imprensa internacional repercutiu a soltura de Lula, quase todos dando ênfase ao fato de que a decisão do Supremo Tribunal Federal abre as portas para a libertação de quase 5 mil detidos, incluindo 15 condenados pela Operação Lava Jato.