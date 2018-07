Álbum de fotografias vale US$ 4,5 milhões Um álbum de fotografias do Rio Mississippi tiradas no final do século 19 foi avaliado em Nova York em cerca de US$ 4,5 milhões. No total, o material tem 137 imagens feitas por Henry Peter Bosse, um fotógrafo e engenheiro. Recentemente, o fotógrafo Chris Faust conseguiu autorização para organizar uma mostra com 60 das imagens.