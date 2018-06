Além da linha vermelha Em agosto, o presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou que o emprego de armas químicas pelo regime de Bashar Assad representava uma "linha vermelha", a qual, caso fosse ultrapassada, levaria a uma intervenção americana. Na época, os EUA trabalhavam com cenários de uso em larga escala do arsenal proibido de Assad. No entanto, segundo relatos nos últimos meses - e a reportagem publicada ontem por Le Monde -, Damasco está usando de forma pontual agentes químicos contra os rebeldes. O governo Obama não reagiu.