Além de escassez, insegurança preocupa

Segundo levantamentos do Datanálisis, 80% dos venezuelanos avaliam negativamente o governo venezuelano. De acordo com León, entre os cidadãos que justificam sua crítica em razão do desabastecimento, a falta de gêneros alimentícios ainda influencia mais sua opinião negativa sobre o governo do que a escassez de remédios e insumos hospitalares.

"Agora, porém, começam a surgir falhas mais graves no setor médico, que podem causar um colapso", disse o especialista, afirmando que o governo deve pagar sua dívida com as empresas estrangeiras que fornecem esses produtos para conseguir normalizar seu abastecimento.

Entidades que representam o setor de saúde na Venezuela estimam que o governo do país deva no exterior mais de US$ 1 bilhão por não conceder as divisas para a importação de medicamentos e insumos médicos - US$ 900 para a compra de remédios e US$ 350 milhões para a aquisição de produtos hospitalares. / G.R.