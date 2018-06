Alemães impedem marcha da extrema direita em Berlim

O partido, conhecido por sua sigla NPD, tinha planejado uma marcha através do distrito de Kreuzberg, em Berlim, região que concentra uma grande população de imigrantes. O porta-voz da polícia, Thomas Neuendorf, disse que os cerca de cem ativistas do NPD conseguiram caminhar apenas por poucos metros antes de terem o seu caminho bloqueado. Ainda de acordo, com Neuendorf, quatro apoiadores do partido e nove manifestantes foram presos.

De acordo com os serviços de segurança da Alemanha, o NPD é acusado de ter uma agenda racista, xenófoba e antissemita. Fonte: Associated Press.