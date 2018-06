Alemães querem processar Ucrânia por queda de avião Três famílias da Alemanha que tiveram parentes mortos na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines planejam processar a Ucrânia por negligência. A revista semanal Bild am Sonntag publicou que o advogado Elmar M. Giemulla pretende entrar com um processo na Corte Europeia de Direitos Humanos em Strasbourg, na França, demandando um milhão de euros em compensação por cada vítima.