Alemães têm mais medo de Trump do que do coronavírus, mostra pesquisa

BERLIM - Os alemães têm mais medo das políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, do que do coronavírus, que devastou a maior economia da Europa, revelou uma pesquisa anual sobre as atitudes alemãs nesta quinta-feira, 10.

O temor de que as políticas de Trump tornem o mundo um lugar mais perigoso ofuscou as preocupações econômicas, com 53% dos entrevistados colocando-o no topo da lista, de acordo com a pesquisa realizada entre junho e julho para o R+V Insurance Group.

O aumento do custo de vida, a situação econômica e o custo da dívida da União Europeia para os contribuintes vêm em segundo, terceiro e quarto lugar para os alemães, tradicionalmente cautelosos.

O coronavírus ocupou o 17º lugar e apenas cerca de um terço dos entrevistados disse estar preocupado com o fato de eles ou alguém que conheciam se contaminar pela covid-19.

A Alemanha manteve o número de casos e mortes por covid-19 relativamente baixo em comparação com alguns de seus vizinhos europeus, mas as novas infecções estão aumentando novamente.

A pesquisa não deu detalhes sobre quais aspectos das políticas de Trump preocupavam os alemães, mas o R+V citou o cientista político Manfred Schmidt, da Ruprecht-Karls-University em Heldelberg, culpando sua política externa.

"Particularmente notáveis são os conflitos de guerra comercial com a China e os ataques de política comercial e de segurança contra aliados, incluindo a Alemanha. Além disso, há a retirada dos EUA da cooperação internacional e o confronto com o Irã", disse Schmidt, que assessora o R+v em sua pesquisa anual. /REUTERS