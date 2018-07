Alemanha arcam com US$ 43,8 bilhões da dívida grega Nova York, 10/11/2012 - Contribuintes alemães arcaram com 34,5 bilhões de euros (US$ 43,85 bilhões) em crédito e garantias financeiras para a Grécia até agora, segundo matéria da revista semanal alemã Focus deste sábado.