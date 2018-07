Alemanha atribui surto de bactéria a broto de feijão Testes iniciais indicam que brotos de feijão cultivados no norte da Alemanha são a causa provável do surto de E. coli que matou ao menos 22 pessoas e infectou mais de 2.200, informaram hoje autoridades locais. Segundo o ministro da Agricultura no Estado da Baixa Saxônia, Gert Lindemann, diferentes tipos de brotos de uma fazenda orgânica na região de Ülzen, entre as cidades de Hamburgo e Hannover, poderiam ter infectado pessoas em cinco diferentes Estados alemães. "Há cada vez mais indícios que colocam o foco na fazenda", afirmou Lindemann, durante entrevista coletiva concedida hoje em Hannover. Muitos restaurantes que sofreram com o surto de E. coli receberam os brotos daquele local.