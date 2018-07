Alemanha considera encerrado surto de E.coli

De acordo com o Instituto Robert Koch, ninguém adoeceu nas últimas três semanas, período que abrange o tempo de incubação da bactéria Escherichia coli.

Pelo menos 52 pessoas morreram durante o surto, sendo 50 na Alemanha, uma na Suécia e uma nos Estados Unidos. Trata-se do mais mortífero surto de E.coli já registrado no mundo. Ao todo, a bactéria infectou 4.321 pessoas na Alemanha e 140 em outros 15 países. As informações são da Associated Press.