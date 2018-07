Alemanha critica impeachment do presidente romeno A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, advertiu a Romênia para as "consequências" que seguirão o processo de impeachment do presidente Traian Basescu. Na sexta-feira, o Parlamento romeno votou, com ampla maioria, pelo impeachment, o que o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, classificou como "inaceitável", adicionando que durante uma conversa por telefone com Basescu, "as preocupações do governo federal foram confirmadas".