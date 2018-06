Alemanha deve receber anualmente 500 mil refugiados durante vários anos

BERLIM - A Alemanha pode receber 500 mil refugiados por ano a médio prazo, afirmou nesta terça-feira, 8, o vice-chanceler e ministro da Economia Sigmar Gabriel.

"Acredito que podemos enfrentar um número da ordem de meio milhão (de refugiados por ano) durante vários anos, talvez mais", disse o líder social-democrata em uma entrevista ao canal público ZDF. "Mas não podemos aceitar a cada ano um milhão de pessoas e integrá-las sem problema", completou.

A Alemanha espera receber este ano 800.000 pedidos de asilo, um número quatro vezes maior que em 2014.

Gabriel disse que a Alemanha pode continuar recebendo mais refugiados de outros países europeus. "Somos economicamente um país forte", afirmou.

Em uma reunião realizada ontem em Berlim, o governo de coalizão da Alemanha concordou em destinar 6 bilhões de euros (US$ 6,68 bilhões) adicionais para ajudar as pessoas que buscam asilo e reforçar as regras para imigrantes que procuram refúgio no país. /AFP