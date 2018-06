Alemanha diz que mais tempo para Grécia não é solução

"Mais tempo não é solução para os problemas", afirmou Schäuble, em entrevista à estação de rádio SWR.

O comentário foi em resposta a uma pergunta sobre se a Grécia deveria ganhar mais tempo para adotar reformas e medidas de austeridade. Para Schäuble, apesar do atraso na implementação de reformas após as eleições gerais da Grécia, o país deve seguir o cronograma original.

O que realmente importa, notou Schäuble, é a Grécia e a zona do euro reconquistarem a confiança dos mercados e a economia grega se recuperar. As informações são da Associated Press.