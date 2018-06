Alemanha expressa respeito por Papa Bento XVI

"O governo tem o respeito mais alto pelo Santo Padre por suas contribuições ao longo da sua vida para a Igreja Católica", afirmou porta-voz do governo alemão Steffen Seibert em uma coletiva de imprensa regular do governo. "Ele colocou suas próprias características pessoais como um pensador à frente da igreja e como um pastor", acrescentou.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fará provavelmente uma declaração ainda nesta segunda-feira, acrescentou o porta-voz. Mais cedo, o Vaticano disse que Bento XVI pretende deixar o cargo no dia 28 de fevereiro após oito anos de Pontíficie por causa da idade avançada para cumprir suas obrigações no Papado. O Papa tem 85 anos. As informações são da Dow Jones.