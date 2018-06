Alemanha faz homenagens às vítimas do voo da Germanwings

COLÔNIA - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente Joachim Gauck e centenas de autoridades e parentes das 150 pessoas que morreram na queda do voo 4U9525 da Germanwings se reuniram nesta sexta-feira, 17, na emblemática catedral de Colônia, no oeste da Alemanha, para homenagear os mortos.

As escadarias do altar se cobriram com 150 velas acesas, um para cada pessoa que morreu, incluindo o copiloto Andreas Lubitz, que segundo creem os investigadores provocou de propósito o acidente. "Não corresponde a nós julgá-lo", disse o arcebispo de Colônia, Rainer Maria Woelki, ao tabloide alemão Bild, explicando a decisão de incluir uma vela para o copiloto.

A maioria das vítimas do acidente de 24 de março na França eram da Alemanha ou da Espanha. O voo 4U9525 se chocou contra os Alpes franceses durante sua rota entre Barcelona e Dusseldorf. Ministros franceses e espanhóis foram ao funeral, que reuniu 1.400 pessoas e foi transmitido ao vivo pela televisão alemã.

A Lufthansa, companhia matriz da Germanwings, publicou anúncios de página inteira em alguns dos principais jornais do país expressando suas condolências e retransmitiu o evento ao vivo por meio de seu site. As bandeiras estavam a meio mastro em todo o país, em forma de respeito.

Woelki disse aos familiares das vítimas que as palavras sozinhas não eram suficientes para lhes dar consolo, mas que eles deviam buscá-lo nas pessoas que haviam comparecido ao funeral e em todos aqueles que acompanhavam a celebração pela TV e pela internet. "Não estamos sozinhos nesta hora de saudade", disse.

Mais de 80% dos restos do avião já foram recuperados e retirados dos Alpes franceses. Ainda que a promotoria creia que Lubitz provocou o acidente, os investigadores seguem tratando de determinar seus motivos. / AP