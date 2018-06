Alemanha fechará embaixada no Iêmen por segurança A Alemanha vai fechar sua embaixada no Iêmen no domingo e na segunda-feira por razões de segurança, informou neste sábado um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão. Nesta sexta-feira, a Grã-Bretanha também já havia anunciado o fechamento temporário de sua sede diplomática no país. A decisão é paralela à atitude tomada pelos Estados Unidos de suspender temporariamente o funcionamento de mais de 20 embaixadas em países árabes, com base em um alerta para possíveis ataques da rede terrorista Al-Qaeda.