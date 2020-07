Alemanha impõe testes de coronavírus a viajantes de áreas de risco, entre elas o Brasil

A Alemanha vai impor testes obrigatórios de detecção do novo coronavírus aos viajantes que chegarem das regiões de risco. Essa medida ocorre após o aumento nos casos da covid-19 no país, anunciou nesta segunda-feira, 27, o ministro da Saúde, Jens Spanh.

"Devemos evitar que os viajantes retornem e contaminem outras pessoas sem sabermos, e assim desencadeie novos focos de infecção", escreveu o ministro no Twitter.

Por enquanto, irá "estabelecer um exame obrigatório para os viajantes que chegarem das regiões de risco" e essa medida entrará em vigor na próxima semana.

O aumento recente do número diário de casos do novo coronavírus registrado no país é de aproximadamente 800 casos, abrindo um debate na Alemanha sobre a necessidade de impor exames obrigatórios aos viajantes, como ocorre em alguns países, em especial a França.

"Há razões para nos preocupar", havia dito o chefe da chancelaria, Helge Braun, em referência ao aumento de casos.

Até agora, os viajantes que retornam de um dos 130 países considerados de risco, entre eles os Estados Unidos, Brasil, Israel e Luxemburgo, devem ficar sendo observados em uma quarentena de 14 dias, a menos que sejam submetidos a testes que tenham resultado negativo para covid-19.

Na última sexta-feira, as autoridades decidiram oferecer testes gratuitos para o retorno, de forma voluntária. Para eles foram instalados centros de testagem nos aeroportos.