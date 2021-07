Alemanha libera primeiro pacote de ajuda econômica aos atingidos pelas inundações

O governo da primeira-ministra Angela Merkel desbloqueou nesta quarta-feira, 21, um primeiro pacote de ajuda emergencial de 400 milhões de euros para ajudar os afetados pelas inundações mortais que atingiram a Alemanha ocidental, onde se espera que a reconstrução seja lenta e cara.

As inundações, o maior desastre natural do país em décadas, deixaram 170 pessoas mortas, de acordo com o balanço de hoje.

Na Bélgica, 31 pessoas foram mortas, elevando o número total de mortos devido às fortes chuvas na Europa para 201.

Mas o número de mortos pode aumentar, disse Sabine Lackner, vice-presidente da Agência Federal Alemã para Emergências Técnicas (THW), que tem pouca esperança de encontrar qualquer sobrevivente vivo uma semana após as enchentes.

“Atualmente ainda estamos procurando por pessoas desaparecidas durante a limpeza de estradas ou o bombeamento de adegas, por exemplo”, disse ela à RedaktionsNetzwerk Deutschland.

“Infelizmente, é pouco provável que consigamos encontrar sobreviventes”, acrescentou ele.

Berlim e os estados regionais alemães, que são responsáveis pela proteção civil, prometeram uma soma de 400 milhões de euros (470 milhões de dólares) em ajuda imediata (compartilhada igualmente), de acordo com um documento divulgado.

O projeto ainda deve primeiro ser aprovado pelo Conselho de Ministros.

Novas soluções à vista

O objetivo com o pacote é resolver os problemas mais urgentes, como a segurança dos edifícios danificados e de infraestrutura nas regiões mais afetadas pelas inundações, algumas das quais ainda estão sem água potável e eletricidade.

Durante sua visita na terça-feira à cidade medieval de Bad Münstereifel (Renânia do Norte-Vestefália), devastada pelas chuvas torrenciais, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, prometeu ajuda rápida, “nos próximos dias” e “sem burocracia”.

Esta ajuda inicial será complementada por “um programa de reconstrução de vários bilhões de euros para nos colocar de novo em pé rapidamente”, disse o ministro das Finanças, Olaf Scholz, em uma entrevista ao Correio da Renânia.

Berlim também está considerando a possibilidade de solicitar fundos de solidariedade europeus, que fornecem apoio financeiro aos Estados membros da União Europeia em caso de desastres naturais.

Além disso, a Alemanha também está considerando a criação de um fundo próprio, que também seria financiado pelas regiões alemãs, a fim de poder liberar ajuda financeira mais rapidamente no caso de futuros desastres.

Trabalho a longo prazo

A reconstrução de cidades e infraestrutura danificadas será “um trabalho de longo prazo”, reconheceu o chanceler na terça-feira. “Não o esqueceremos”, assegurou Merkel aos moradores de Bad Münstereifel.

O candidato conservador à chancelaria alemã, Armin Laschet, falou de “meses, até mesmo anos” antes que o rescaldo da tragédia fosse apagado.

Durante as inundações do Elba e do Danúbio em 2013, que afetaram oito estados regionais, o estado alemão aprovou um fundo de auxílio de mais de 8 bilhões de euros (9,4 bilhões de dólares).

Sete dias após o desastre, ainda é muito cedo para fazer uma avaliação precisa dos danos, disse o ministro dos Transportes, Andreas Scheuer. “No vale do Ahr, 20 das 35 pontes foram levadas. Isto dá uma ideia do enorme trabalho que temos pela frente”, disse ele em entrevista a um jornal local.

A empresa ferroviária pública falou de “danos maciços” em 80 estações. Na Renânia-Palatinado e na Renânia do Norte-Vestefália, os dois estados mais afetados pelas enchentes, mais de 600 quilômetros de trilhos ferroviários estão destruídos.

As seguradoras esperam pagamentos de indenizações recordes.

Por isso, 2021 poderá se tornar o ano mais caro para as seguradoras desde 2013, quando as indenizações atingiram 9,3 bilhões de euros (quase 11 bilhões de dólares), estima Jörg Asmussen, chefe da federação de seguros. / AFP