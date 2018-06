Munique recebe mais de 12 mil imigrantes só no sábado

A polícia alemã informou que 12,2 mil imigrantes chegaram à Munique neste sábado12, e mais 700 entraram na cidade somente na manhã de domingo por meio da estação ferroviária. Munique é a principal entrada na Alemanha dos refugiados que chegam da Hungria através da Áustria.

O porta-voz da polícia federal do país, Simon Hegewald, informou, no entanto, que a polícia não tem estimativas de mais quantas pessoas podem chegar ao longo do dia.

Autoridades de Munique espalham tendas pela região, mas dizem que sua capacidade para abrigar refugiados está no limite. Eles pedem ajuda de outras regiões da Alemanha. Hegewald informou que três trens especiais foram remanejados neste domingo para transportar os imigrantes para outros destinos do País. As informações são da Associated Press.