Alemanha: Merkel diz que eliminar desemprego entre jovens é prioridade na UE

"O (problema) mais importante, na verdade, é que os jovens consigam retomar seus empregos", disse Merkel.

A taxa de desemprego entre os jovens, abaixo de 25 anos, é duas vezes maior na União Europeia do que em outros países e é particularmente mais elevada na Espanha, Grécia, Itália e Croácia.

De acordo com o escritório de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, a taxa de desemprego entre os jovens nos 28 países-membros da União Europeia ficou em 21,6% em outubro. Entre os 18 membros da zona do euro, a taxa ficou em 23,5%.

Sobre o tratado de livre comércio com os Estados Unidos, Merkel disse que um eventual acordo beneficiaria as exportações da Alemanha. Ela acrescentou que tal contrato poderia estabelecer um padrão com outras áreas do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.