Alemanha pede ao Irã recomeço de conversa sobre programa nuclear

Os comentários de Guido Westerwelle, feitos durante uma visita a Jerusalém, ocorre após semanas de respostas retóricas de Israel sobre a possibilidade de uma incursão autônoma contra as instalações nucleares do Irã, e apelos do primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que as potências mundiais tracem ma "linha vermelha" até Teerã.

Westerwelle, cujo país, juntamente com França, Inglaterra, Rússia, China e Estados Unidos, realizou neste ano três rodadas inconclusivas de negociações com o Irã, afirmou ainda haver tempo para uma solução diplomática, mas advertiu que o Irã não deve tentar obter armas nucleares.

(Reportagem adicional de Allyn Fisher-Ilan)