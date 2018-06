Alemanha pede mais sanções contra oligarquias russas

Gabriel, que também é ministro de Economia e Energia, disse que os políticos russos dependem das oligarquias locais. Ele admitiu que a Europa pode ser atingida indiretamente por retaliações russas, mas alegou que o continente não pode ficar sentando olhando enquanto a guerra civil causa a morte de pessoas inocentes, só por temer as consequências econômicas.

A União Europeia pode anunciar já nesta terça-feira novas sanções contra a Rússia, após a situação na Ucrânia ter se deteriorado com a queda de um avião da Malaysia Airlines, no último dia 17, que matou 298 pessoas. Fonte: Associated Press.