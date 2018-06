Alemanha pede negociação entre Israel e palestinos O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, disse neste sábado que seu país estava preparado para ajudar a criar as condições para uma retomada das conversas de paz entre Israel e os palestinos. Westerwelle, em visita de dois dias a Israel e a territórios palestinos, foi citado por comunicado do Ministério das Relações Exteriores dizendo que "a Alemanha está pronta para ajudar a criar um ambiente de confiança" que permitiria que as negociações fossem retomadas.