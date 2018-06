Alemanha: pesquisa mostra que eleitor prefere Merkel

A pesquisa também mostra que Merkel tem muita popularidade em várias áreas importantes. De acordo com o levantamento, 73% dos entrevistados consideram a chanceler mais competente do que Steinbrueck para tratar de política europeia. Apenas 14% preferem Steinbrueck. Merkel também ficou na frente como mais honesta, digna de confiança e mais competente para realizar coisas.

No entanto, em termos de política econômica e fiscal, 44% acreditam que o candidato de oposição seja mais competente, contra apenas 38% de apoio para Merkel.

Representante do Partido Social Democrata no pleito que deve ocorrer no próximo outono, Peer Steinbrueck foi ministro das Finanças durante o mandato anterior ao de Angela Merkel como chanceler da Alemanha. As informações são da Dow Jones.