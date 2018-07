Alemanha planeja cortar 7 bi de euros em impostos

O porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, disse que o governo ainda vai decidir sobre "o tipo ou a extensão do corte de impostos, neste período legislativo, para a população de baixa e média renda."

A Der Spiegel informa que o governo pretende seguir as sugestões do CSU, coalizão que apoia o CDU, partido de Merkel. Entre elas está o aumento do limite de renda a partir do qual vai incidir a maior alíquota do imposto.

Líderes da coalizão informaram na semana passada que reduziria impostos antes do final do atual período legislativo, que termina em 2013. Mas alguns primeiros-ministros do CDU são contra tais cortes por causa da precária situação orçamentária em seus respectivos estados, diz a Der Spiegel. Horst Seehofer, presidente do CSU, advertiu o CDU para que não bloqueie a redução de impostos no Parlamento alemão. Ele disse que a promessa do governo de reduzir impostos têm que ser cumprida no atual mandato. As informações são da Dow Jones.