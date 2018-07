Alemanha prende dois curdos suspeitos de terrorismo Procuradores alemães disseram hoje que dois turcos foram detidos acusados de pertencerem à organização curda Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em curdo), considerada uma organização terrorista na União Europeia (UE). Os procuradores federais disseram que Mehmet A., de 28 anos, foi detido em Freiburg, enquanto Ridvan O., da mesma idade, foi preso em Dusseldorf. Os curdos do PKK lutam desde 1984 contra o Estado turco, pela autonomia do sudeste da Turquia.