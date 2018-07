Alemanha prepara nova tentativa de proibir PND

"A proibição ao PND precisa ocorrer imediatamente", disse o governador da Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, acrescentando que havia pouca dúvida quanto à inconstitucionalidade da organização. "Parece-me evidente o fato de que eles mantiveram contato com a cena militante. Não há espaço para meias palavras: uma democracia confiante e vigilante precisa lidar com essa ameaça", disse.

A nova tentativa de proibição ao PND é o resultado da prisão de Ralf Wohlleben, detido semanas atrás como suspeito de ter fornecido uma arma a um trio de neonazistas acusado pelo assassinato de nove pessoas de origem estrangeira, bem como o de uma policial.

As autoridades alegam que Wohlleben, de 36 anos, deu apoio instrumental para seis dos assassinatos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.