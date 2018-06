Alemanha pressiona Irã por acordo nuclear

O ministro de Relações Exteriores da Alemanha está pressionando o Irã para conseguir finalizar um acordo sobre o programa nuclear do país antes do prazo final do dia 24 de novembro. Segundo afirmou Frank-Walter Steinmeier nesta terça-feira, trata-se de um momento único para o acerto e outra oportunidade do tipo não deve surgir novamente em pouco tempo.

Steinmeier diz estar "convencido de que a situação não acontecerá de novo em breve" e que tem que prolongar as negociações para além do prazo final "não irá trazer a solução, não nos próximos dois anos".

Alemanha, Estados Unidos e quatro outros países passaram anos expressando preocupação e lidando com as ambições nucleares do Irã. Contudo, os dois dias de negociações realizados entre as nações nesta semana em uma tentativa de chegar ao acordo acabaram sem uma definição. Fonte: Associated Press.