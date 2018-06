Alemanha pressiona os Estados Unidos sobre suposto espião duplo

O ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maizière, disse em uma entrevista publicada neste domingo, 5, pelo jornal Bild que espera uma resposta do governo dos Estados Unidos sobre o suposto caso de um agente de inteligência alemão que teria atuado como espião duplo. "Eu espero que todos ajudem a apurar essas acusações rapidamente, incluindo uma declaração rápida e clara dos EUA também", afirmou.

O Ministério de Relações Exteriores da Alemanha convocou esta semana o embaixador dos EUA no país a prestar esclarecimentos sobre o caso. Promotores públicos dizem que um alemão de 31 anos foi preso na semana passada suspeito de colaborar com os serviços de espionagem dos EUA. O assunto pode complicar novamente a relação entre os dois países, que ainda está estremecida após ser revelado no ano passado que a Agência Nacional de Segurança norte-americana espionou o celular da chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Fonte: Associated Press.