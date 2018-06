Alemanha: produção industrial sobe 1,4% em setembro A produção industrial (ajustada) da Alemanha subiu 1,4% em setembro em relação a agosto, segundo dados do Ministério da Economia do país. O resultado foi pior do que projeção dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam aumento de 2,0% na produção. Na comparação anual, a houve recuo de 0,1%.