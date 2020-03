Alemanha proíbe reuniões com mais de 2 pessoas em locais públicas por conta do coronavírus

BERLIM - A Alemanha proibiu as reuniões com mais de duas pessoas em locais públicos por ao menos duas semanas a partir deste domingo, 22, para reduzir a propagação do novo coronavírus, anunciou a chanceler Angela Merkel. "Uma distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas deve ser respeitada em locais públicos", disse a chanceler.

As medidas não se aplicam no âmbito familiar e quem descumpri-las poderá ser multado. Até o momento, a Alemanha não impôs confinamento da população.

"Eu mesma, minha vida mudou e agora basicamente faço conferências telefônicas e videoconferências", argumentou Merkel após uma reunião por vídeo com dirigentes das 16 regiões alemãs. "É muito importante que se respeite a regra da distância porque neste caso o risco de contágio se reduz praticamente a zero", acrescentou.

Até este domingo, a Alemanha tinha registrado 18.610 casos e 55 mortos, segundo o Instituto Robert Koch, encarregado pela vigilância epidemiológica.

Após o pronunciamento, Merkel decidiu se colocar em quarentena porque esteve em contato com um médico que testou positivo para o coronavírus na sexta-feira. / AFP