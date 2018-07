Alemanha promete ? 5 mi para combate à fome na África A Alemanha anunciou hoje que pretende doar mais ? 5 milhões para o combate a fome no Chifre da África, que enfrenta a pior seca em mais de meio século. O anúncio foi feito pelo ministro de Desenvolvimento da Alemanha, Dirk Niebel. "A fome e a crise humanitária no Chifre da África são motivo de grande preocupação", afirmou. De acordo com ele, a ajuda emergencial se somará aos ? 3,6 milhões prometidos no início do ano, elevando o total a ? 8,6 milhões.