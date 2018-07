Alemanha, que rejeitou integrar missão da Otan, reconhece governo rebelde A Alemanha, que rejeitou participar da campanha aérea da Otan contra a Líbia, reconheceu o opositor Conselho Nacional de Transição como o representante legítimo do país, disse o ministro de Relações Exteriores Guido Westerwelle durante visita à capital rebelde de Benghazi. O anúncio do ministro foi feito após semanas de hesitação da Alemanha sobre se reconheceria os líderes rebeldes como uma alternativa para o governo do ditador líbio, Muamar Kadafi.