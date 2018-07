Alemanha reconhece governo rebelde da Líbia

"O Conselho de Transição Nacional é o único representante legítimo do povo líbio", afirmou Westerwelle aos jornalistas, após reunião com autoridades do conselho, dentre eles o ministro de Relações Exteriores rebelde, Ali al-Essawi. "Nós queremos uma Líbia livre, em paz e uma democracia sem (Muamar) Kadafi", disse ele em Benghazi, reduto rebelde no leste líbio e a segunda maior cidade do país.

A Alemanha se tornou a 13ª nação a reconhecer o Conselho de Transição Nacional como "único representante legítimo" do povo líbio, após a Austrália, Grã-Bretanha, França, Gâmbia, Itália, Jordânia, Malta, Catar, Senegal, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.