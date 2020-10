Alemanha registra maior número diário de casos de covid-19 desde abril

BERLIM - A Alemanha registrou aumento "preocupante" no número de casos diários do novo coronavírus nesta quinta-feira, 8. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 4 mil novos casos, marca que não era atingida desde abril.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, pediu que a população não deixe que as conquistas da Alemanha no combate à covid-19 sejam perdidas. O país se tornou um dos países da Europa menos afetados proporcionalmente.

O governo alertou que a Alemanha pode passar a registrar 10 mil casos diários se a população não respeitar as regras de distanciamento social e higiene.

De acordo com o Instituto Robert Koch para doenças infecciosas, o país registrou 16 óbitos e 4.058 novos casos de covid-19 no último dia, elevando o número total de infectados a 310.144. Apenas 8% dos novos casos foram importados. Desde o início da pandemia, 9.578 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na Alemanha. /REUTERS