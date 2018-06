Alemanha: Rússia deve apoiar plano de paz na Ucrânia

"Nós sempre dissemos que consequências de longo alcance não poderão ser descartadas", disse Seibert. "Até agora, os comentários russos sobre o plano de paz exibem um certo grau de apoio com relação ao fim da violência separatista, no entanto, no que diz respeito à situação ainda não segura na fronteira, esperamos mais do que apenas palavras, esperamos posições claras e ações do lado russo."

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ofereceu um plano de paz unilateral nesta sexta-feira e está em negociações com os rebeldes, que sinalizam para aderir ao cessar-fogo nesta semana.

Apesar de apoiar publicamente o plano de paz, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem prestado pouca assistência às negociações. Fonte: Dow Jones Newswires.