Alemanha: social-democratas participarão de coalizão

O referendo entre os social-democratas marcou a conclusão do mais longo esforço para formar um governo na Alemanha no período pós-Segunda Guerra Mundial. Ele prepara o terreno para Parlamento reeleger Merkel na terça-feira.

A senadora social-democrata Barbara Hendricks anunciou neste sábado que três quartos dos integrantes da sigla que votaram aprovaram a entrada em uma "grande coalizão" de governo de direita e esquerda.

A União democrata-cristã (CDU), de Merkel, venceu em 22 de setembro as eleições, mas ficou aquém da maioria necessária e viu seus parceiros de coalizão anteriores perderem os seus lugares no parlamento, o que forçou a busca por novos aliados. Fonte: Associated Press.