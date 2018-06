Alemanha: SPD decide negociar coalizão com Merkel

Gabriel advertiu, no entanto, que qualquer eventual acordo entre SPD e CDU será submetido a um referendo vinculante entre os social-democratas. "O que nos guia nessa decisão não é fazer parte ou deixar de fazer parte do governo. O que nos guia é a nossa meta de estabelecer uma social democracia", declarou.

Líderes do SPD disseram que as negociações informais serão sucedidas por uma nova convenção partidária para decidir sobre o ingresso numa negociação formal. Em caso de acordo, este ainda serão submetido ao crivo dos 472 mil filiados do SPD antes que uma nova coalizão seja formada.

O SPD foi o segundo partido mais votado nas eleições gerais do último fim de semana na Alemanha. A CDU ficou em primeiro lugar, mas sem cadeiras suficientes para governar sozinha.

Merkel liderou uma turbulenta coalizão entre CDU e SPD na década passada, mas posteriormente aliou-se a outros partidos e os social-democratas passaram definitivamente para a oposição nos últimos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.