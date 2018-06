Alemanha: SPD exige pedido de desculpas de Merkel

Merkel disse em entrevista à rede de televisão ARD que os social-democratas não são "nada desconfiáveis" no combate à crise da dívida. Segundo ela, o partido propõe de tudo para reverter a crise, desde a emissão de eurobônus a fundos para resgate de dívida e de responsabilidade mútua.

O partido de centro-esquerda, liderado pelo oposicionista Peer Steinbrueck, votou a favor da maioria das medidas de resgate de Merkel para a zona do euro, apesar de criticar a abordagem da chanceler. Ele disse nesta semana que Merkel está "destruindo pontes".

O escritório da primeira-ministra emitiu uma declaração insistindo em que ela não se referia às votações do oponente feitas no passado. As eleições estão marcadas para o dia 22 deste mês. Fonte: Associated Press.